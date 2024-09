Congreso prioriza elección de magistrados a Cortes de Justicia

A solo tres días de haber recibido las nóminas de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia (SCJ) y Cortes de Apelaciones, el Congreso de la República ya se encuentra metido de lleno en el proceso de elección y comenzó a relegar a segundo plano otras tareas legislativas.

Las nuevas autoridades del Organismo Judicial deben tomar posesión de sus cargos el próximo 13 de octubre. Esa sería una de las razones por las que ayer no se alcanzó el cuórum para continuar con la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

“Ustedes saben que hay un tema muy importante para la justicia del país, actualmente está en manos del Congreso y los diputados seguramente estarán escuchando a cada uno de los candidatos a esos cargos”, afirmó Nery Ramos, presidente del Legislativo, al ser consultado respecto al por qué los parlamentarios no se presentaron ayer al Hemiciclo para continuar con los juicios políticos que estaban programados.

Agregó: “El tema central en este momento es la elección de magistrados y en eso nos vamos a estar enfocando en estas semanas”. El pasado lunes 23 de septiembre, las comisiones de postulación trasladaron al Legislativo los expedientes y las nóminas de los 26 aspirantes a la CSJ y de 312 para CA, de manera que de esos listados se elija a las nuevas autoridades jurisdiccionales.

Cabildeos en marcha

La romería en los despachos de los legisladores, por parte de los postulados para promocionar su hoja de vida, experiencia en la administración de justicia, presentar sus planes de trabajo y pedir el apoyo, ya empezó.

“Los aspirantes a magistrados andan en las oficinas de los congresistas pidiendo audiencia, dando a conocer sus perfiles, sus propuestas, a fin de que podamos tomar la mejor decisión”, subrayó Inés Castillo, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza.

De momento, Ramos explicó que se está discutiendo con los jefes de bloque cuándo se va a empezar con la elección, fecha aún no determinada, y no descartó que en caso de no seleccionar a todos en esa ocasión, se declaren en sesión permanente.