Congreso aún no define hora para sesión solemne del 14

La Dirección de Protocolo del Congreso de la República aún no define la hora en que se desarrollará la sesión solemne del 14 de enero, en la cual el pleno de diputados tendría que conocer el informe anual de trabajo del Organismo Ejecutivo.

Jaroslav Alburez, titular de esa instancia, indicó que hasta ahora no ha recibido una instrucción al respecto, por lo que no se han girado las invitaciones correspondientes y no se conoce si el presidente Jimmy Morales rendirá personalmente su exposición.

“Esto se debe solamente a que no hemos hecho la cordial invitación”, dijo el funcionario, y recordó que la Constitución Política de la República faculta al mandatario a enviar su informe por escrito.

Se espera que la Comisión Permanente del Legislativo se reúna la próxima semana para afinar detalles al respecto, y así poder remitir las participaciones, que también llegarían a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y miembros del Gabinete de Gobierno, así como a representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.