Confirman calificación con perspectiva estable

Fitch Ratings elimina nota Rating Watch Negative a Guatemala y restaura la del Eurobono 2026.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings emitió un comunicado, en el cual confirma la calificación de Guatemala en “BB-”, con Perspectiva Estable en moneda extranjera a largo plazo, y eliminó la nota de Rating Watch Negative (RWN), que fue asignada con implicaciones negativas el pasado 20 de noviembre, y se ha recuperado la calificación del Eurobono 2026 a “BB-”.

La decisión es respaldada por historiales positivos de políticas monetarias impulsadas por el Gobierno y un bajo nivel de endeudamiento, según lo informado.

24 de noviembre se solventó el laudo con TECO Guatemala Holdings LLC.

“Fitch Ratings indicó que la afirmación de la calificación, así como la eliminación del Rating Watch Negative, refleja el acuerdo alcanzado con TECO Holdings Guatemala (TECO), que resultó en la habilitación de la cuenta en el Bank of New York Mellon (BNYM), en la cual se depositaron US $15.75 millones, correspondientes al pago de los inversionistas poseedores de los Eurobonos de Guatemala 2026”, informó el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), mediante una nota de prensa. También explicó que el laudo con TECO Guatemala Holdings LLC. se solventó el 24 de noviembre. Seguidamente, el Bank of New York Mellon (BNYM) procedió a acreditar el pago de US $15.75 millones que corresponde a la cancelación de intereses de los bonistas del Eurobono 2026.

“Asimismo, la calificadora de riesgo resaltó que la nota de Guatemala es respaldada por un historial de políticas monetarias y fiscales prudentes, estabilidad macroeconómica, bajo nivel de deuda respecto al PIB y sólida liquidez externa”, concluyó el Minfin.