Confirman ampliación financiera a caficultores

El país sumó US $10 062.2 millones (Q77.7 millardos) en exportaciones FOB (mercadería puesta a bordo), de enero a septiembre del presente año, lo que representa un crecimiento del 22.4% si se compara con el mismo período de 2020, cuando fueron US $8219.7 millones, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

En este 2021 la dinámica exportadora cambió y, contrario al año pasado cuando los despachos al exterior los lideró el cardamomo, los artículos de vestuario, con US $1151.3 millones, y el café,

US $845.7 millones, se posicionan como los principales productos de exportación.

Les siguen las grasas y aceites comestibles, el banano, hierro y acero, azúcar y el cardamomo, que pasó al séptimo puesto marcado por la baja de los precios internacionales, como consecuencia de la alta oferta en el mercado, de acuerdo con los reportes del banco central.

16

mil millones de dólares alcanzarían las exportaciones de bienes y servicios, en 2021.

La reactivación económica ha beneficiado no solo al sector vestuario, sino también al café. Este último, influenciado principalmente por el alza de precios en el mercado internacional, donde ha superado los US $230 por saco el grano en oro.

La dinámica también cambió con los mercados de destino. Aunque EE. UU. sigue siendo el principal comprador de los productos guatemaltecos, con US $9643.4 millones, la segunda casilla, que tradicionalmente ha sido ocupada por El Salvador (US $2234.6 millones), la asumió México (US $2476.5 millones) en los 3 trimestres.

Para Amador Carballido, director de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, proyectó que las exportaciones de bienes cerrarán este año entre el 15% y el 20% de expansión.

También auguró un importante crecimiento para la exportación de servicios, que a agosto sumaba US $819.3 millones.

El total de los despachos para productos y servicios podría alcanzar los US $16 000 millones, indicó.