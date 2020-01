Condenan por violencia doméstica a futbolista Marco Pablo Pappa

Melbourne, EFE.- Los organizadores del Abierto de Australia confían en que el primer Grand Slam de la temporada, que debe comenzar el 20 de este mes, no sufrirá retrasos a pesar de los incendios y del humo generado por estos que ha sufrido dicho país, y han asegurado que se han tomado todas las medidas para proteger a los jugadores.



El presidente de Tenis Australia, Craig Tiley, ha comentado que no consideraría la medida de retrasar el inicio de la competición. “Basándonos en la información que tenemos en este momento, con la fase previa que comenzará la próxima semana, el pronóstico es bueno. No esperamos retraso alguno y tenemos medidas adicionales en marcha para asegurar que el Abierto de Australia pueda seguir adelante según lo previsto”, señaló.



“Los incendios más cercanos se encuentran a cientos de kilómetros de la ciudad. La salud y la seguridad de los jugadores, el personal y los aficionados es una prioridad. Hemos dedicado considerables recursos adicionales al análisis, el seguimiento y la logística durante todo el torneo. Habrá expertos en meteorología y calidad del aire en el lugar para analizar todos los datos en vivo disponibles y evaluar la calidad del aire en Melbourne Park en tiempo real”, añadió.