Concierto Navideño Acústico para recaudar fondos

Fotos: EFE

Baldur’s Gate 3, el videojuego de rol y estrategia desarrollado por Larian Studios, fue galardonado como Juego del Año en The Game Awards 2023, y se llevó un total de seis premios, incluyendo Mejor Multijugador y Juego con Más Apoyo de la Comunidad. La ceremonia, creada por Geoff Keighley, tuvo lugar en Los Ángeles, donde se entregaron 31 galardones en diversas categorías, desde Mejor Narrativa hasta Mejor Juego Familiar.

El juego, ambientado en Dungeons and Dragons, ofrece una historia de traición y supervivencia en los Reinos Olvidados.

Además, Baldur’s Gate 3 se destacó en cinco categorías adicionales, para convertirse en el más premiado de la noche.

Por otro lado, Alan Wake 2 fue reconocido por su dirección, arte, narrativa y banda sonora, destacándose como uno de los favoritos de la gala.Otros ganadores incluyen Final Fantasy VII Rebirth, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Resident Evil Village, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Street Fighter 6, Cyberpunk 2077, Pikmin 4 y Super Mario Bros. Wonder. The Last of Us fue premiado como la Mejor Adaptación en películas y series basadas en videojuegos, mientras que Honkai:Star Rail ganó en la categoría de Mejor Juego de Móviles.

En juegos indie, Cocoon y Sea of Stars se llevaron los premios a Mejor Debut Indie y Mejor Juego Independiente. Los títulos como el remake de Resident Evil y Marvel’s Spider-Man 2 no obtuvieron premios. En deportes, Forza Motosport fue reconocido como el Mejor Título, y Valorant ganó como Mejor Juego de eSports por segundo año consecutivo, con Lee ‘Faker’ Sang-Hyeok y JD Gaming como Mejor Jugador Profesional y Mejor Equipo, respectivamente.