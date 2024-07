“Comunidad internacional ve compromiso de Gobierno con democracia y derechos humanos”

El director de cine guatemalteco Jayro Bustamante estrena Rita, la cual está basado en una investigación realizada en Centroamérica sobre la niñez vulnerable.

En su oficina en La Casa de Producción, donde nos concedió la entrevista, también estaban las cinco protagonistas: Giuliana Santa Cruz, André Aldana, Glendy Rucal, Ángela Quevedo y Alejandra Vásquez, con quienes dialogamos sobre el proceso de la primera coproducción de Hollywood y Guatemala.

¿Cómo empezó el proceso de la producción de su nueva película?

Jayro: Con este filme, el proceso a diferencia de los otros fue más rápido, porque normalmente es lento por temas de financiamiento, en cambio esta vez se facilitó al entrar una empresa de Hollywood. Debido a que se interesaron en el proyecto, de inmediato nos dieron luz verde y empezamos a trabajar.

Lo complejo sucedió durante el rodaje porque sin lugar a dudas es la cinta más ambiciosa que se ha hecho en Guatemala y la región. Participaron muchos actores y se filmó durante la pandemia, la posproducción se alargó porque mezcla fantasía, horror y realismo mágico.

¿Qué habita en el poderoso universo de Rita?

Glendy: Los personajes que nos caracteriza son las alas, que nos dan fuerza, también representan algo en cada una, aparte de pertenecer a los respectivos clanes como el de las lobas, las hadas, las conejas, las princesas y las estrellas.

Jayro: Nos enfocamos en la niñez, ya que los adultos no le prestan la atención y sobre todo no están dispuestos a hablar porque lo primero que se hace es estigmatizar. Lo más interesante era contarlo desde el lado de las niñas que se concientizan, cansan, arman revueltas y nos dan grandes ejemplos; entonces, salen estas heroínas del mundo fantástico.

Las protagonistas son las niñas, ¿cómo se eligió el casting?

Jayro: Nuestro objetivo era ser inclusivos, queríamos que llegara a todos los departamentos de Guatemala, y hemos tenido la suerte de tener productores locales que nos ayudaron a pasar los anuncios y 5 mil 500 niñas se inscribieron.

Trescientas de ellas se quedaron para participar en la película y cinco son las protagonistas. Después de ser seleccionadas, entraron a nuestra academia de actores para pasar el proceso de formación y en esta ocasión fue dedicado a Rita.

Giuliana: Haber sido elegida fue una sorpresa para mí porque es la primera vez que actúo y he aprendido desde cero como todo el mundo.

Me ha gustado y he disfrutado muchísimo.

André: Al participar se da una exposición masiva tanto en Guatemala como en el mundo, pues Jayro ha sido reconocido por muchos logros. Se nos ha abierto una gran puerta.

Ángela: La producción fue amable, respetuosa desde el principio y nos acompañaron con asesoramiento psicológico y profesional. Trabajar con ellos ha sido cómodo y profesional para todos.

Como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, ¿cómo se prepara para esta labor?

Jayro: Es un placer y la oportunidad de ver las grandes películas, de compartir estas discusiones sobre cine y de honrar a nuestros grandes artistas de la industria. Lo que a mí me enorgullece es que se fijen en el trabajo que hemos realizado y decir este guatemalteco merece ser parte de nuestra academia.

Estreno

Rita se proyecta el miércoles 7 de agosto, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en donde el cineasta, el elenco e invitados pasarán por la alfombra roja. Adquiera sus entradas en Todoticket.com.