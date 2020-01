Comunicaciones da la bienvenida a un nuevo patrocinador

El colombiano Iván Camilo Ramírez lidera el Latinoamericano de Golf.

Con resultados inesperados concluyó la primera jornada del Campeonato Latinoamericano de Golf Amateur (LAAC, por sus siglas en inglés), que fue incómoda para los participantes debido a los fuertes vientos que cruzaron sobre el campo del Club El Camaleón, Mayakoba, en Playa del Carmen, México.

Las ráfagas que alcanzaron hasta 49 kilómetros por hora causaron que los experimentados en el torneo, como el chileno Toto Gana, cayera hasta el puesto 33 con 77 golpes (+6 sobre par), misma situación que vivió el nacional Daniel Gurtner, quien empata de momento con el sudamericano. Caso contrario del colombiano Iván Camilo Ramírez, quien pese a haber arrancado con 2 bogies en los hoyos 2 y 3, compuso la plana con birdies en el 5, 7 8,10 y 11, para cerrar la primera ronda con 68 contactos (-3 bajo par).

108 comenzaron la ronda, 106 la terminaron.

La delegación guatemalteca fue encabezada por Pablo Castellanos, quien concluyó su faena con 76 golpes, y logró un birdie en el hoyo 8, para situarse de cara al segundo día de competencias empatado en el puesto 24.

Ricardo Dávila, de Guatemala, finalizó en la posición 68. El campeón del Latinoamericano de Golf Amateur clasificará al Masters de Augusta.

“Considero que todos en el equipo somos buenos jugadores, pero las condiciones fueron difíciles para todos. Desconozco cuánto pudo afectar en la tarde, pero en la mañana el viento sopló muy fuerte. No es el marcador que quería, pero como se dieron las cosas no me fue del todo mal”, manifestó Castellanos.

24 es el puesto de Pablo Castellanos, de Guatemala.

“Hubo dos compañeros que hicieron bajo par en la mañana, hicieron muy buenas rondas y por la tarde Iván Camilo fue mejor, así que ahora debemos enfocarnos en darles alcance y de mi parte pasar el corte para pelear por el título”, refrendó.

Vista del campo del Club El Camaleón, Mayakoba, en Playa del Carmen, México, donde se lleva a cabo el torneo.

Los otros nacionales en contienda, Jorge Meléndez y Ricardo Dávila, ocuparon el puesto 59 (+8) y 68 (+10), respectivamente. Alejandro Villavicencio, un jugador de experiencia, debió retirarse debido a una molestia en la mano que, pese a habérsela infiltrado, no le permitió jugar.