Complejo volcánico del país presenta actividad moderada

Actividad moderada presenta el complejo volcánico del país, en las últimas 24 horas, según los monitoreos realizados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Al respecto los expertos señalan que, en el caso del volcán Pacaya, las condiciones atmosféricas no fueron favorables, por lo que desde las 20:10 del sábado último fue imposible observar la actividad en el cráter McKinney, aunque no se escuchó explosiones y no se observó expulsión de ceniza.

En el caso del volcán de Fuego, se reportan pulsos incandescentes y se mantiene la desgasificación débil que presenta una coloración blanca que se eleva a una altura de aproximadamente 4,400 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Asimismo presenta explosiones, de débiles a moderadas, en un rango de 6 a 11 por hora, las cuales alcanzan una altura de entre 4,500 msnm a 4,800 msnm.

En cuanto al volcán Santiaguito, por lapsos cortos de tiempo es posible escuchar, sonidos similares a una turbina de avión, debido a la desgasificación en el domo caliente. Durante la madrugada se observaron avalanchas de escombros, en los flancos suroeste y oeste; existe la probabilidad de generarse flujos piroclásticos moderados a fuertes.

Recomendaciones

A la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) se recomienda estar pendientes de la actividad de dichos colosos, y tomar en cuenta las precipitaciones pluviales que se están dando en los volcanes de Fuego y Santiaguito, lo cual podría causar lahares por la tarde y noche.