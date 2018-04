Comisión y Eurocámara exigen a Zuckerberg que comparezca ante eurodiputados

La comisaria comunitaria de Justicia y Derechos de los Consumidores, Vera Jourová, y todos los grandes grupos políticos de la Eurocámara coincidieron hoy en exigir al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que rinda cuentas personalmente en una comparecencia ante los eurodiputados.

Tanto Jourová como varios miembros del hemiciclo europeo reiteraron hoy el mensaje a Zuckerberg de que su red social tiene más usuarios en territorio comunitario que en Estados Unidos.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que ya invitó formalmente al fundador de Facebook hace unos días a comparecer ante las comisiones pertinentes de la institución, envió hoy una segunda misiva convocando a Zuckerberg y rechazando cordialmente que en su lugar viaje a Bruselas el vicepresidente Joe Kaplan.

“En vez de viajar nosotros a Silicon Valley para verle, es Zuckerberg el que debería presentarse aquí para responder a nuestras preguntas”, señaló la líder ecologista Ska Keller en un debate extraordinario en el pleno el Parlamento Europeo (PE) sobre el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica.

Facebook is a company registered in Dublin, subject to EU law. It must cooperate and be accountable to the European Parliament, its regulator. Mr Zuckerberg has a responsibility to provide explanations in person to elected representatives of EU citizens, as he did with Congress. pic.twitter.com/5iL2cLMQDa

— Antonio Tajani (@EP_President) 18 de abril de 2018