Comisión deja fuera a 230 aspirantes a las Cortes

La Comisión de Postulación, encargada de seleccionar candidatos para las Cortes de Apelaciones y tribunales de igual categoría, completó ayer la revisión de expedientes recibidos y excluyó a 230 aspirantes que no cumplieron con los requisitos estipulados por la ley y exigidos en la convocatoria.



La decisión fue anunciada tras la segunda sesión de la mesa de trabajo, presidida por Raúl Arévalo, quien informó que el listado de rechazados sería publicado hoy en el Diario de Centro América y reproducido mañana en dos de los diarios de mayor circulación del país.



Los aspirantes descartados podrán presentar sus pruebas

de descargo los días jueves 29, viernes 30 de agosto y lunes 2

de septiembre, aunque no tendrán efectos suspensivos y no se aceptarán documentos que no se hayan incluido en la papelería

original.



Fase completa



El presidente de la comisión manifestó su satisfacción por haber completado esta fase del proceso, señalando que, a pesar de algunos retrasos iniciales, se vislumbra un panorama favorable para cumplir con la entrega de la nómina en los tiempos establecidos por la ley.



Por otra parte, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, expresó su preocupación por la manera en que se manejó la revisión de los expedientes, y destacó que la discusión sobre las causales de exclusión fue caótica.



Según Ibarra, el proceso fue acelerado y algunos comisionados optaron por perdonar errores o dejar de lado ciertos requisitos que inicialmente habían sido exigidos.



Durante los cinco días habilitados para la recepción de expedientes, la comisión recibió un total de 1 mil 244 solicitudes, con 282 adicionales que serán entregadas el 2 de septiembre por el Consejo de la Carrera Judicial para su posterior escrutinio.