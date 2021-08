Comienza la Liga, sin Messi

La Selección Nacional de futbol tuvo un leve ascenso en el ranquin de la FIFA, que fue publicado ayer por la entidad mundial, a pesar de haber fracasado tanto en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 como en la Copa Oro 2021.

Según el listado, la bicolor habría ascendido 10 posiciones en el escalafón mundial, posicionándose en la casilla 125, más allá de los resultados que la dejaron fuera del camino en ambas competencias. Rumbo al Mundial, la azul y blanco derrotó a San Vicente y las Granadinas y empató sin goles con Curazao, mejor posicionado que nuestra Selección.

Después, en la fase preliminar de la Copa Oro, los entonces dirigidos por Amarini Villatoro derrotaron a Guyana y perdieron con Guadalupe, pero este equipo no está afiliado a la FIFA por lo que jugar contra ellos no otorga ni quita puntos. En la Copa Oro, ya bajo la dirección técnica de Rafael Loredo, la bicolor sufrió derrotas contra El Salvador y México, y terminó con un empate contra Trinidad y Tobago, que le ayudó a sumar unidades.

En el ranquin de la Concacaf, Guatemala ahora es duodécima, después de finalmente superar a Antigua y Barbuda.