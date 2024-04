Comerciantes afectados con alza de combustibles

Tras un monitoreo con vendedores de mercado, los comerciantes afirmaron que son afectados ante la constante alza de los combustibles en el país, pues ese incremento deben trasladarlo a la clientela. “La gente ya no quiere pagar lo que pedimos, su presupuesto no les alcanza y a nosotros no nos tiene cuenta dar más barato, así no vemos ganancias en el negocio”, refirió Elvia Pich, del mercado Sur Dos, ubicado en la zona 1 capitalina.

Agregó que uno de los precios más elevados es el de la cebolla, la cual está a 10 quetzales la libra; así como los granos básicos, ya que antes el frijol negro estaba a 8 quetzales la libra y ahora cuesta 10.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mantiene su postura de que el incremento a los hidrocarburos se debe a factores internacionales, así lo manifestó Rodolfo Guillermo Xoy, subdirector del ramo, y según las estadísticas de esa cartera, de la semana del 25 de marzo al 1 de abril, la gasolina superior en modalidad de servicio completo tuvo una ligera alza de un centavo y la regular, una variación de dos centavos.

Sin embargo, el vocero de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Carlos Vásquez, informó que tras varios monitoreos se pudo constatar una variación de 1 quetzal a 1.25 en las diferentes gasolineras. Durante un sondeo realizado ayer por el Diario de Centro América en expendios de la ciudad capital, la gasolina superior rondaba los 36.79 quetzales; regular, 35.29, y diésel, 31.79, en modalidad de servicio completo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en marzo último Guatemala reportó un ritmo inflacionario de 3.24 por ciento, lo que significa una desaceleración respecto a febrero, cuando fue de 3.3 por ciento, mientras que el alza de precios mensual fue de 0.31 por ciento y la acumulada, 0.48 por ciento.

En efecto, en lo que respecta a los productos que presentaron la mayor alza mensual fueron la gasolina, con 0.19 por ciento; güisquil, 0.04 por ciento, y los limones frescos, 0.03 por ciento.

Finalmente, el IPC cita que los artículos que registraron mayor incidencia a la baja fueron el tomate fresco y huevos.