Coito analiza el juego de Guatemala

El volante jugará su primer partido en el Doroteo Guamuch Flores.

La Selección Nacional de Futbol continúa su preparación para enfrentar el domingo a su similar de Honduras en su último encuentro de fogueo del año, antes de encarar en 2021 la eliminatoria mundialista para Qatar 2022.

El equipo de Amarini Villatoro trabajó con el grupo completo de convocados, luego de que los legionarios Ricardo Jerez, del Alianza Petrolera de Colombia, y Jesús López, del América de México, se integraran el martes por la tarde.

Villatoro ya ha podido ensayar con una idea más clara del cuadro que utilizará el domingo, toda vez que debió hacer modificaciones sobre la marcha por la decisión de haber dejado fuera de la convocatoria a tres futbolistas.

López, quien ha mostrado ser un jugador táctico y que cumple a cabalidad la función que le ordenan, principalmente cuando le corresponde actuar con su equipo en México, manifestó sentirse contento por estar nuevamente en el país.

“Las personas me han expresado su cariño en las redes sociales y eso me pone contento y me corresponde darlo todo por ellos en la cancha”, expresó Chucho, como se le conoce en el balompié azteca.

“Estoy feliz y a la vez ansioso por jugar mi primer partido en Guatemala. Cada vez me siento mejor porque conozco mejor a mis compañeros y eso es lo más importante en la conformación de un equipo”, señaló el futbolista.

Amarini Villatoro busca afinar su esquema de juego de cara a los partidos oficiales.

“El partido contra Honduras va a ser duro, pero tenemos que enfocarnos en nosotros, en hacer un buen trabajo y dar nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante el encuentro”, puntualizó López.

Los 50 de Jerez

De igual manera, Jerez no dejó dudas de su alegría por volver a jugar en territorio guatemalteco.

“Estoy feliz, sobre todo por lo que nos ha tocado vivir a todos en este 2020, que ha sido diferente y nos representa a todos una alegría volver a vestir la camiseta de la Selección, jugar en el Doroteo Guamuch, que es nuestro estadio, eso representa algo extra porque le añade más emoción a todo lo que vivimos en esta semana y lo estoy disfrutando al máximo”, declaró el nacional, que arribará a 50 juegos con la bicolor.

Ricardo Jerez jugará el domingo su partido 50 con la Selección Nacional.

“Estoy agradecido con Dios por permitirme desarrollar esta carrera, con cada técnico que ha depositado su confianza en mí y que han visto en mí a alguien que puede colaborar para lograr sus objetivos, y si tengo la oportunidad de jugar lo voy a vivir de manera intensa, con la responsabilidad de siempre para con la Selección Nacional”, externó el arquero.

“Tenemos que tener claro que este es un partido de preparación y que nuestro objetivo es llegar de la mejor manera a la eliminatoria, que es el sueño que se inicia en cada proceso para conseguir el objetivo final”, indicó el portero.

“Enfrente tendremos a un gran rival, como todos a los que hemos enfrentado, que tiene sus armas, pero nosotros tenemos lo nuestro y lo más importante será hacer todo lo que el profesor Amarini nos pida y amoldarnos a su idea táctica y obviamente buscar un buen resultado para darle a toda la gente de Guatemala, que espera una alegría”, explicó Jerez.

Programación

Domingo

11:00 Guatemala-Honduras

Estadio: Doroteo Guamuch Flores (A puerta cerrada)

Árbitro: Mario Escobar