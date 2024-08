COI: «Necesitamos desesperadamente otra federación de boxeo»

EFE

El Comité Olímpico Internacional (COI) estima que hay una necesidad imperiosa de que se constituya una nueva federación internacional de boxeo que sustituya a la suspendida IBA.

«Necesitamos desesperadamente otra federación de boxeo», afirmó el portavoz del COI, Mark Adams, este martes en conferencia de prensa.

Adams se refirió a una comparecencia en la víspera de la IBA para abundar en el caso de las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting, y dijo que fue «la mejor demostración» de la necesidad de un cambio.

Durante dicha comparecencia, el presidente de IBA, el ruso Umar Kremlev, que intervino a distancia, y otros directivos se mostraron provocadores e irritados, se enzarzaron en tensos intercambios con los medios de comunicación y no aclararon las dudas sobre las pruebas hechas a las púgiles ante sus supuestos altos índices de testosterona.

«No comentaré le contenido de esa rueda de prensa, pero diré que claramente muestra que el boxeo necesita una nueva federación que lo regule. La IBA no está preparada para regir el boxeo», indicó el portavoz del COI.

La IBA estuvo provisionalmente suspendida por el COI, y finalmente inhabilitada, por irregularidades financieras, administrativas y en el arbitraje, irresueltas durante años.

Por ello, los procesos de clasificación en Tokio 2020 y París 2024 estuvieron organizados por el propio COI, que no obstante ha asegurado que no repetirá este esquema en Los Ángeles 2028 y que el boxeo será excluido del programa si no hay otra federación que se haga cargo.

«Lo triste es que el boxeo es un deporte muy importante para nosotros. Tiene un valioso aspecto social como deporte que funciona en áreas desfavorecidas. Nosotros no somos una federación. Esperamos que las federaciones nacionales se organicen porque en Los Ángeles nos encantaría ver el boxeo en el programa», incidió el portavoz.