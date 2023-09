Coco Gauff vence a Aryna Sabalenka y se corona en el US Open, con solo 19 años

Fotos: EFE

La era de Luciano Spalleti no empezó de la mejor manera, con un tropiezo contra Macedonia del Norte (1-1), que complica el camino para la clasificación a la Euro 2024 luego de un partido pobre de la azzurra, que aunque mermada por el estado del campo, no fue lo suficientemente superior a la macedonia.

El partido era para Italia mucho más que un simple juego de clasificación para la Eurocopa. Era el debut de Spalletti a los mandos de la azzurra, y el estreno de Immobile como primer capitán oficial. Los dos eran los protagonistas al inicio del choque y ambos, en diferente medida, lo fueron al final. Estreno dubitativo de Spalletti y gol para el delantero de la Lazio.

Era, además, un encuentro muy señalado en el calendario, con mucha carga emocional y casi que se presentó como una revancha personal porque fue precisamente Macedonia del Norte la que, hace algo más de año y medio, dejó fuera a Italia del Mundial de Qatar 2022. Dos tropiezos seguidos contra un rival inferior se antojaban demasiados.

No podía pasar, pero pasó de nuevo. Italia no está fuera de la Euro 2024, pero se pone el camino cuesta arriba en un grupo en el que no debería tener problemas para acabar entre las dos primeras. Tiene cinco partidos por delante para reaccionar y no volver a encontrarse con una nueva debacle.