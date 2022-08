Cobán Imperial, de manteles largos

Los príncipes azules cumplen hoy 86 años de fundación y lo celebrarán el próximo jueves, cuando enfrente a Achuapa, en honor a la feria patronal de la ciudad imperial.

Durante sus primeros años, el equipo fue dirigido por el profesor Eduardo Mondongo Guzmán, cuando el club aún se llamaba Magisterio de Cobán. Únicamente se disputaron 3 encuentros bajo ese nombre.

Cobán Imperial le agregó la primera joya a la corona de su escudo en el Torneo Clausura 2004, frente a Municipal, con un marcador de 4-5 en el global, siendo Tránsito Montepeque quien sellaría la victoria en el Estadio Nacional Mateo Flores. Además, el club también cuenta con 4 subcampeonatos: 1979, 1979-1980, Apertura 2001 y Clausura 2003. En 2019 se coronaron campeones del Torneo de Copa frente a los gallos de San Pedro, con un marcador de 2-0.

“Cuando yo tenía 8 años, en 1978, recuerdo que mi papá me llevó al primer partido; fue una herencia de mi padre, he tenido la oportunidad de ser varias veces directivo y este año la idea es poder ponerle la segunda estrella a nuestro escudo. No solo son 90 minutos como dijo alguien, es toda una vida, es toda una historia que ha acompañado a mi familia y a muchas familias de las Verapaces”, relató Eri Reyes Laparra, directivo de Cobán Imperial.