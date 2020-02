Clooney llega a España para filmar nueva película

El actor y director de cine George Clooney se encuentra en la isla canaria de La Palma (España) para grabar la nueva producción cinematográfica de Netflix Good Morning, Midnight, el best seller de ciencia ficción de la escritora Lily Brooks-Dalton.



El jet privado de Clooney aterrizó ayer en el aeropuerto de La Palma y el actor se trasladó entre fuertes medidas de seguridad a su residencia durante los días del rodaje en la isla, el Hotel Hacienda de Abajo, en Tazacorte.



La adaptación al cine de la novela Good Morning, Midnight se engloba dentro del género de la ciencia ficción postapocalíptica. Narra la historia de un científico que se encuentra en el Ártico, quien trata de contactar con la tripulación de una nave que intenta regresar a la Tierra.



Clooney hará el papel de Augustine, un brillante astrónomo. Por eso se ha elegido a La Palma para el rodaje, y más concretamente el observatorio astrofísico del Roque de Los Muchachos, que alberga parte de los telescopios más importantes del mundo.



Aunque no se ha hecho oficial debido al secretismo con el que actúa la productora, también se rodarán escenas en otros parajes naturales de la isla.



Desde hace varios días, el Hotel Hacienda Abajo en Tazacorte está vigilado por efectivos de seguridad, tanto privada como por agentes de policía, para salvaguardar la intimidad del actor y de su equipo cinematográfico. Se prevé que el rodaje en La Palma dure no menos de una semana.



Esta es la segunda gran producción de Netflix que llega a La Palma en poco más de un año, después que lo hiciera otra serie de éxito The Witcher.

*EFE