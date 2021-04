Cine guatemalteco competirá en Costa Rica

El Festival Internacional de Cine de Costa Rica 2021 anunció hoy la selección oficial de películas de Cuba, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Costa Rica, para la competencia centroamericana y caribeña de largometraje de junio próximo.



Los organizadores indicaron que la competencia busca exponer la contemporaneidad del cine regional en sus diferentes facetas y modalidades, además de que funge como plataforma para distinguir diversas sensibilidades y maneras de contar historias.



“Celebramos la diversidad de voces que cuentan historias en nuestros países y reconocemos en ellas la voluntad de narrar desde diferentes lugares. Que este año participen siete directoras en la competencia, demuestra la prominencia de las cineastas mujeres en nuestro entorno”, afirmó el director artístico del evento, Fernando Chaves.



Los largometrajes elegidos son: Entre perro y lobo (Cuba, 2020), bajo la dirección de Irene Gutiérrez; 1991 (Guatemala, 2021) de Sergio Ramírez; Panquiaco (Panamá, 2020) de Ana Elena Tejera; Aurora (Costa Rica, 2020) de Paz Fábrega; y El pájaro de fuego (Costa Rica, 2020), de César Caro.



Además de Objetos rebeldes (Costa Rica, 2020) de Carolina Arias; Landfall (Puerto Rico, 2020), de Cecilia Aldarondo; Liborio (República Dominicana, 2020), de Nino Martínez Sosa; El silencio del topo (Guatemala, 2020), de Anais Taracena; y Fly So Far (El Salvador, 2020), de Celina Escher.



La actividad también contará con una competencia nacional de cortometraje, en la cual las autoridades desean destacar el valor de las historias cortas como una modalidad cinematográfica de inherente calidad artística, características propias y constante indagación creativa; y con la cual se procura contribuir a la visibilización de las obras de los nuevos realizadores locales.



La integrante del equipo de programación del festival, la socióloga Luciana Gallegos, destacó la variedad que caracteriza las películas seleccionadas, que aunque no sea necesariamente un mérito en sí mismo, sí puede ser motivo de entusiasmo.



“En el caso de ambas secciones competitivas hay gran variedad de estilo, tono y asuntos abordados. Es una sugestiva muestra de la realización audiovisual actual tanto en el país como en la región”, dijo Gallegos.



La experta expresó que los cortometrajes de ficción tienen “argumentos claros o lineales que coexisten con otros de corte más abstracto o experimental”, mientras que la selección de largometrajes y documentales expositivos, cada uno cuenta con un estilo particular, y comparten con largos que exploran desde distintos ángulos la potencia de la ficción narrativa.



El festival es un programa del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud que este año llega a su novena edición y que será realizada de manera presencial del 10 al 19 de junio próximo, con una estricta atención a los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de Covid-19.

Agencia EFE