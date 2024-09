Christie’s subastará trece obras de Botero

La música es la razón de ser de Víctor Vásquez, quien desde su adolescencia se interesó por recibir clases de guitarra y terminó formándose en el Instituto Angélica Rosa, donde actualmente es docente. Es cantautor, músico, modelo, embajador oficial de Aldeas Infantiles SOS, presentador y actual Míster Guatemala. En el presente promociona su sencillo, Solo, que puede escuchar en las plataformas digitales.

Estudió producción y promoción musical, Music Business, Marketing digital, composición y arreglo musical, actuación, entre otros. “Me he reforzado porque un artista completo debe ofrecer más al público y es lo que he buscado; por ello, he estudiado hasta danza porque todo sirve a la hora de expandir mi profesión”,

comentó Vásquez.

Todos estos años, aparte de cantar, se ha desempeñado en diversas actividades como director y fundador de la Academia de Artes Escénicas Legacy, ubicada en Barberena, Santa Rosa. Con esta busca llevar una formación integral a las personas de la región suroriente del país y apoyar el talento local al otorgar becas y medias becas a sus alumnos, así como organizar otras que los impulsen como el Festival de la Canción Barberena.

La internacionalización

El intérprete comentó que firmó hace un par de años un contrato con una productora mexicana para expandir su música, que ya ha presentado en Honduras, El Salvador y México. Indicó que ahora trabaja en dos producciones y el resto del año continúa con la promoción de sus temas, que algunos serán en inglés y otros en francés.