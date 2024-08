Chencho Corleone lanzará su disco como solista

El artista canadiense Brandon James Scott pintó el viaje libre de Dead Cat, que comprende 50 pinturas digitales completadas durante la misma cantidad de días consecutivos de noviembre y diciembre de 2022. “Esta colección es el resultado de una práctica semicotidiana de crear algo nuevo sin plan ni razón, para descubrir espontáneamente la caprichosa vida (posterior) y los momentos de la muerte y de un gato”, expresó.

Scott, además se desempeña como director creativo en animación y ha ampliado su serie al mezclar historias con creatividad visual. Su trabajo refleja una pasión por la aventura, la frivolidad y el corazón, al mostrar su fascinación por lo fantástico.

Libros infantiles

Después de estudiar animación en el Sheridan College, se unió a Guru Studio en Toronto, donde contribuyó en algunas de las producciones animadas más importantes del mundo como director creativo de diseño.

También creó Justin Time, su propia serie premiada para Netflix. Es el ilustrador de más de diez libros como A Bear, a Fish, and a Fishy Wish y A Bear A Bee, and a Honey Tree, con Hippo Park; Metal Baby, con Simon & Schuster, y I Live in a Tree Trunk and I Was Born a Baby, con Harper Collins, por citar algunos.

Aprecie más de sus creaciones en su Instagram @brandonjamesscott o en su sitio web brandonjamesscott.com