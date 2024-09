César Brañas y Miguel Ángel Asturias, una amistad literaria

El Cholito se muere. El Cholito se va. La enfermedad lo atraviesa de lado a lado. Cinco años tiene. Cinco escasos años y la vida ya lo quiere dejar. Ahora no sufre. Ahora no. Está medio dormido, eso sí. Es por la medicación que le dan los doctores para sacarle el dolor. Junto a la cama del Cholito están los padres derramando lágrimas que se abrazan y corren juntas. El Cholito tiene la panza hinchada y le cuesta respirar. Cuando el Cholito empezó con el dolor en la pierna les dijeron que no era nada.

Varios médicos lo miraron. Lo miraron un poco por encima, eso sí. Pero qué puede uno hacer, si los hospitales están sin recursos y el papá del Cholito perdió la seguridad social cuando se quedó sin trabajo. Lo llevaron a un médico privado, que solo lo atendió cuando reunieron el dinero para pagar la consulta por adelantado. El médico privado tampoco lo examinó demasiado. Diagnosticó “dolores del crecimiento”, eso sí. Todo crecimiento va acompañado de dolor, todos menos justamente el que aludía el facultativo. El crecimiento de los huesos no duele. Pero qué puede saber un padre que apenas completó tres años de la enseñanza primaria. Qué le puede exigir a un médico que pasó por una universidad y salió de ella más miope y egoísta que cuando entró. Nada, solo agacha la cabeza y acepta. Aunque el Cholo se haya seguido quejando, sin poder dormir a la noche, eso sí. El tiempo fue pasando y el dolor en aumento, acompañado por hinchazón en la rodilla. Artritis, les dijeron. El “güesero” del pueblo le quiso acomodar la rodilla, pero se le fracturó el fémur en el intento. Entonces llegó el momento de viajar a la gran ciudad. El Cholito en un grito con cada cimbronazo del autobús. El viaje largo. La llegada a Buenos Aires, con su multitud anónima hirviendo en la Terminal de Ómnibus. Finalmente llevaron al Cholo al Hospital grande.

Los médicos estaban serios, mirando placas radiográficas de la rodilla y del tórax. Le practicaron una biopsia. Después vino un médico a hablarles de la enfermedad, que era maligna y se había desparramado por los pulmones. No respondió al tratamiento de quimioterapia y el Cholo empeoró. La pierna se hinchó como un zapallo.



Cholo, Cholito, no te morís solamente de cáncer, también te morís de analfabetismo, de miseria, de desnutrición, de marginalidad. Te morís de injusticia. Te morís de deuda externa. Te morís de anonimato. Te morís de tan pequeño. Te morís aplastado en las vías del desarrollo. Te morís de intereses ajenos. Te morís de extremo sur. Te morís, eso sí.

Pedro Alberto Zubizarreta (1946)

La narrativa nacional de Dante Liano

Esta edición de la literatura guatemalteca de la Tipografía Nacional reúne los libros de cuentos publicados por Dante Liano: Jornadas y otros cuentos (1978), La vida insensata (1987) y por primera vez, el inédito Viaje de los mártires. Con ellos se completa todo lo escrito por el autor en este género que, en palabras de Luis Eduardo Rivera, “si existe una tradición en la literatura guatemalteca, esta se encuentra en la narrativa corta”.



Dante Liano es un autor que se destaca por la amenidad de su escritura y la feliz elaboración de la trama. Sus cuentos discurren bajo el dominio de una lógica perfecta. Es cuidadoso con el detalle tanto como con el concepto de totalidad. No cabe duda de que este volumen de sus Cuentos completos hará pasar más de un buen rato a sus lectores, amén de llevarlos por los avatares de una Guatemala convulsa por los cambios sociales de 1970 a la fecha.

La fusión de lo objetivo con lo subjetivo

Zarpar a cualquier hora, pero zarpar, es la propuesta literaria de Antonio Aguilera y que viene envuelta en una lírica intensa, esa en la que se perciben las reflexiones del autor y que transporta hacia intensas sensaciones.



Las imágenes poéticas permiten llevar al lector a diversos estados existenciales que Aguilera adosa con diversos recursos o figuras literarias que enriquecen la prosa.



Se aprecia también en sus poemas un grito ahogado de protesta, que desgarra y trastoca la lógica emocional del individuo. La simbiosis de lo objetivo y lo subjetivo consiguen fusionarse, brindándonos una lectura entretenida y apasionante. El libro está a la venta en Editorial Cultura.