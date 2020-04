Cepeda y Fonseca invitan a Colombia a unirse ante el COVID-19

La actriz británica Honor Blackman, conocida por encarnar a Cathy Gale en The Avengers y a la chica Bond Pussy Galore, ha fallecido a los 94 años, según informó hoy su familia en un comunicado enviado al diario The Guardian.

La nota aclaró que la artista, cuya carrera se desarrolló durante ocho décadas, murió por “causas naturales”, “en paz” y acompañada por su familia en su casa de Lewes, en el condado de Sussex, descartando así cualquier relación con la epidemia de coronavirus.

“Fue muy querida y sus dos hijos Barnaby y Lottie, y sus nietos Daisy, Oscar, Olive y Toby la echarán mucho de menos”, indicó el comunicado, que destacó su “extraordinaria combinación de belleza, cerebro y fuerza física”.

Asimismo, recordó que, gracias a su “enorme talento creativo, voz única y ética de trabajo”, Honor alcanzó un “estatus de ícono sin igual” en el “mundo del cine y el entretenimiento”, lo que contribuyó a crear “algunas de las mejores películas y producciones teatrales de nuestro tiempo”.

Además de sus papeles en la popular serie de televisión The Avengers, creada en 1961, y en la película de la saga de James Bond Goldfinger (1964), también será recordada por dar vida a Hera en Jasón and the Argonauts (1963) y a Laura West en la serie de comedia televisiva The Upper Hand durante los años 90.

Entre las apariciones teatrales, la familia incluyó en la nota sus trabajos en The Sound of Music, My Fair Lady y Cabaret.

En los últimos años, la actriz efectuó giras por todo el país interpretándose a sí misma en el espectáculo Honor Blackman, en el que recordaba “su asombrosa vida, sus comienzos, su familia, y su ascenso al estrellato con su habitual sentido del humor y perspectiva”, según el comunicado.

