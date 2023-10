Celebrarán a los niños en fechas especiales

Fotos: Cortesía Fernando Martínez

El Aguacatón de Oro, el festival cinematográfico antigüeño más esperado por productoras profesionales y principiantes de Guatemala, regresa en su décimo aniversario; esta vez, con una edición especial en el marco del festejo.

Los directores, actores y guionistas podrán demostrar sus cualidades en el reto de 120 horas que la sede cultural Casa del Río ha lanzado para crear un cortometraje original con un tema aleatorio brindado por uno de los grupos competidores en esta carrera contrarreloj para obtener la estatuilla del cinéfilo Florencio Godoy y el galardón El Aguacatón de Oro. Además, para este año, la organización iniciará a premiar a los protagonistas de los filmes, y se dará el premio a la categoría Actor Revelación. Para poder formar parte de esta actividad, los grupos participantes deberán inscribirse el domingo 12 de noviembre en las instalaciones de la Casa del Río, ubicada en La Antigua Guatemala, para luego empezar con los trabajos necesarios y entregar el proyecto fílmico el viernes 17 antes de las 18:00 horas.

La ceremonia de premiación se efectuará en el cinema del espacio artístico antes mencionado, el sábado 18, cuando se evidenciará el talento nacional e internacional en una tarde única y en la cual serán premiados los tres mejores cortos. Los requisitos para formar parte son: que el cuerpo técnico no lo conformen más de cinco integrantes, la duración del clip no puede ser mayor a los cinco minutos y el guion debe ser original. Las grabaciones se programarán en el tiempo y fecha establecidas. El costo de inscripción es de Q250. José Fernando Martínez, fundador del certamen y de la casa artística, mencionó que “descubrí que el cine es una forma de vida, y que muchos muchachos que no tenían esa idea ahora tomaron este camino. Para mí, esto es una misión, ya que nuestra propuesta es seguir creciendo y romper nuestras fronteras para continuar expandiéndonos y dar a conocer el arte y nuestras culturas.

La idea original

La iniciativa fue de Roberto Díaz Gomar, quien estudio en la Escuela Internacional de Cine y Televisión San Antonio de los Baños, en Cuba, e inspirado en un evento similar que se realizó en la nación del Caribe, quiso acoplarlo en el país y con el objetivo de reunir cineastas nacionales lanzó El Tecolotón de Oro.

Este, con el tiempo perdió la fuerza y fue Martínez con apoyo del mismo Díaz Gomar quienes impulsaron la nueva idea, ahora en la Ciudad Colonial, pero con audiovisuales de toda la república.