Casi el paraíso

La Cinemateca Universitaria resguarda parte de la historia fílmica nacional

En el Paraninfo Universitario, edificio histórico, rodeado de mitos y leyendas, se ubica la Cinemateca Universitaria Enrique Torres. Habitaciones llenas de rollos de cinta que contienen historia nacional, noticias y películas que se han realizado en el país, además de un museo dedicado a esta rama del arte, forman parte de sus instalaciones.



El técnico Sergio Pozuelos fue el encargado de platicar con Revista Viernes acerca de este lugar, y comentó que el 26 de septiembre de 1896 se hizo la primera proyección de cine en Guatemala en la zona 1, justo nueve meses después de que los hermanos Auguste y Louis Lumière mostraron las primeras películas en el mundo, el 28 de diciembre de 1895.



Al entrar en detalle de la filmoteca, Pozuelos explicó que “la Cinemateca actualmente es la más importante en Centroamérica y una de las más sobresalientes en el ámbito latinoamericano, porque la cantidad de archivos que contiene son piezas únicas. Hay algunas (cinematecas) que tienen hasta cuatro copias de un mismo material y hay otras que solo se dedican al de cine como tal, o sea películas; en cambio acá lo que más tenemos son tomas documentales del día a día. Eso va de la mano con que el mayor acervo está relacionado con el departamento de cine que funda el presidente Jorge Ubico; entonces, todos esos clips que hacían cuando iban a grabar empezaron a formar parte; a los años, de lo que hoy es el registro de la Cinemateca que más o menos estamos en unos 18 mil archivos actualmente”.



El resguardo



Al consultarle si estaban avanzando en la digitalización de su contenido, comentó que es un proceso complejo ya que necesitan actualizarse. Anteriormente realizaban el proceso de telecine, que era jalar el formato de cinta, al de televisión normal; sin embargo, con la modernización de las televisiones este proceso se volvió obsoleto.



“Ahora, lo que está más en tendencia es hacer un escaneo digital del material; lamentablemente, la Cinemática no cuenta con un escáner digital. Aún lo estamos haciendo (la digitalización) a través del telecine, pero nos deja un formato, no tan de buena calidad”, comentó el técnico.



Adicionalmente hacen limpieza de los materiales, ya que necesitan ventilarse. “Como cualquier cosa, esto tiene un tiempo de vida útil y normalmente para el material fílmico es de 30 a 50 años, pero estamos hablando de que acá tenemos materiales de 1817, que ya supera los 100 años y aún se pueden rescatar”, indicó Pozuelos.



El museo

En una parte inferior del patio central del paraninfo se encuentra un museo que contiene aparatos, cintas, cámaras, vestuario y escenografía que se utilizó en alguna película nacional. No está abierto al público completamente, ya que no hay personal suficiente para atenderlo, pero si hay personas interesadas en visitarlo, pueden escribir a las redes sociales y concretar una cita, su visita no tiene costo.



“El museo está dividido en cuatro áreas: la primera es del inicio del cine y ahora tiene digamos una réplica exacta en tamaño real de un proyector que fue construido acá en 1913, uno de los primeros que se hicieron en Latinoamérica, porque la mayoría en esa época se traían de Europa o Estados Unidos y se ensamblan acá, pero Florencio Godoy creó un proyector de cero, porque a él en una visita de unos alemanes le regalaron las películas, y él con sus dotes de metalurgia y relojero hizo un primer proyector que funciona. También están los maquillajes originales de la película El Sombrerón, que fue la primera completamente guatemalteca, en 1949; hay cámaras, proyectores y afiches. Tenemos incluso utilería de películas”.



Mucho por mejorar



Al ahondar en el tema del personal, Pozuelos describe que: “Somos solo la persona que está fungiendo como director y yo. Bajo nuestro cargo está la responsabilidad de todo el archivo. Lamentablemente, la persona que está en la dirección no tiene conocimiento básico de las funciones técnicas; entonces, me toca hacer básicamente todo, desde limpieza y se vuelve un poco complicado”.



Agrega el experto: “Tal vez hubiese más compromiso hacia la entidad, que necesita ser reestructurada de presupuesto y de personal. Este es un tesoro, pero lamentablemente como ha funcionado y va caminando ‘ahí dejémoslo’, pero sí necesita que se le dé una vista, ya que ha tenido casi el mismo presupuesto desde hace 54 años”.