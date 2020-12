Casemiro: Todavía queda mucha Liga para el Real Madrid

Patinadora guatemalteca se prepara rumbo a Pekín 2022.

Dalia Guadalupe Soberanis Marenco es una patinadora guatemalteca que se inició en esta disciplina desde 2004, especializándose en pruebas de velocidad sobre ruedas, y hace un año incursionó en la modalidad sobre hielo, para tratar de alcanzar el sueño olímpico.

Soberanis, quien vive y se entrena en Alemania, aprovechó unos días de descanso para visitar a su familia en el país, aunque comentó que por razones de su entrenamiento no pasará las fiestas en su tierra natal.

Para la patinadora los problemas de la pandemia no han sido ajenos y ha debido adaptarse rápidamente, principalmente para recuperar el tiempo en el que no logró entrenarse con normalidad.

Decidió incursionar hace un año en el patinaje sobre hielo con aspiraciones olímpicas.

“Al principio de la cuarentena estaba en Guatemala y tuve que esperar meses antes de poder viajar, y como las competencias se cancelaron no me afectó mucho. Obviamente sí lo hizo en los entrenamientos, pues tuve que valerme de los recursos que hay en mi casa para ejercitarme. El problema es que sin una competencia como objetivo, cuesta encontrar la motivación”, reflexionó Soberanis, subcampeona panamericana en Lima 2019.

“En junio pude viajar para Alemania y al llegar el cambio fue total, porque allá los entrenamientos eran exigentes y tuve que recuperar el tiempo perdido, aunque me afectó porque sentí demasiado la falta de entrenamiento y tuve que hacer mi transición de hielo a ruedas y fue un comienzo lento, porque para recuperar mi nivel me tocó empezar junto a los más pequeños”, explicó la atleta.

“Lo positivo es que se logró hacer una base sólida, aprovechando que no habían competencias cercanas, y se implementaron cosas nuevas en las prácticas. Mi distancia es de 500 metros; he corrido mil, pero ya no es mi prueba. Sin embargo, he trabajado distancias de hasta 3 mil metros como parte de mi preparación”, señaló la patinadora, que este año ha recibido reconocimientos de Forbes, Centranews y Seguros Universales.

La nacional se especializa en pruebas de 500 metros.

“El 19 de septiembre comenzamos la temporada sobre hielo y el objetivo era participar en torneos locales para mantenimiento, y poco a poco he ido mejorando mis tiempos”, enfatizó.

“El plan es regresar a Alemania y continuar con los entrenamientos, aunque de momento no podré trasladarme a otro lado por la situación actual en Europa con el Covid-19, y en febrero hay una competencia de clubes, que sería la más importante de la temporada, porque no sabemos si en marzo se podrá viajar a Estados Unidos, y después volver a cambiar a ruedas con miras al Campeonato Mundial, clasificatorio para los Juegos Mundiales que se van a desarrollar en 2022 en Estados Unidos”, agregó Soberanis.

“El objetivo de patinar sobre hielo es clasificarme para los Juegos Olímpicos, pues el patinaje sobre ruedas no es olímpico y por eso lo voy a buscar para los Juegos de Invierno (Pekín 2022)”, confesó la atleta, quien buscará la marca mínima en las próximas copas del mundo.

Emprendedora

Dalia no solo es competitiva en las pistas de patinaje, sino también en la vida y para ello ha incursionado en el mundo de la moda con prendas deportivas de su propia línea, que promueve en Internet.

“Acabo de sacar mi marca, por el momento con ropa deportiva, y la idea resultó porque he visto a patinadores de otros países que han tenido su licra y aquí en Guatemala por ser la exponente en mi deporte me han preguntado cuándo tendría mi propia línea y me animé a hacerlo”, externó.

La tienda en línea de la atleta es www.daliasoberanis.com, aunque también pueden seguir sus cuentas en Instagram y Facebook DaliaSoberanis.shop.