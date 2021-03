Casa Equis alberga arte emergente en México

La diseñadora de joyas italiana y exmodelo Elsa Peretti, estandarte de la firma Tiffany & Co., para la que trabajaba desde 1974, falleció el jueves a los 80 años en su residencia de la localidad de Sant Martí Vell (Girona, España), informó ayer la empresa joyera en un comunicado.



“Elsa no era solo una diseñadora, sino una forma de vida”, destaca de ella Tiffany & Co., que añade que, como “artesana magistral, fue responsable de una revolución en el mundo del diseño de joyas”.



Según la firma: “Sus colecciones de formas orgánicas y sensuales han inspirado a generaciones”. Destaca además que en los últimos 50 años, Elsa creó algunos de los diseños de joyas y objetos más innovadores del mundo, explorando la naturaleza con la perspicacia de un científico y la visión de un escultor.



También subraya que, como presidenta y fundadora de la Fundación Nando y Elsa Peretti, dedicada a la memoria de su padre, se comprometió a apoyar el medioambiente, el bienestar social, los derechos humanos y la preservación del arte y la cultura.



Nacida en Florencia (Italia) el 1 de mayo de 1940, era hija de Ferdinando Peretti, un empresario que fundó la petrolera Anonima Petroli Italiana (API) en 1933, y se educó en Roma, Suiza y Milán, donde estudio diseño de interiores y trabajó para el arquitecto Dado Torrigiani.



En 1964 se convirtió en modelo y trabajó en Barcelona, llegando a posar para el pintor Salvador Dalí y los fotógrafos Oriol Maspons y Leopoldo Pomés, formando parte de la llamada Gauche Divine barcelonesa.



Cuatro años más tarde, aconsejada por su agencia de modelos, se instaló en Nueva York, y a principios de los 1970 se convirtió en una de las modelos preferidas del diseñador Halston y posó para fotógrafos como Helmut Newton.



Empezó a crear joyas en 1969 para diseñadores de moda neoyorquinos, en 1974 firmó un contrato con Tiffany & Co para diseñar joyas de plata​ y en 1979 ya era la principal creadora de la firma, para la que diseñó no menos de 30 colecciones.



En 2012, Tiffany y Elsa Peretti ampliaron su relación profesional por otros 20 años. Algunos de sus diseños de joyas se encuentran en museos como el British Museum, y los museos de Bellas Artes de Boston, Houston o Indianápolis.



Peretti compró en 1968 una casa en el pueblo de Sant Martí Vell, que fue restaurando durante años, para adquirir y rehabilitar después otros edificios e incluso la iglesia parroquial, tras establecerse en esta localidad española en la década de los 1980.



A través de su fundación dio apoyo a diversos proyectos culturales, científicos, humanitarios, educativos, medioambientales y de defensa de los derechos humanos.



La firma de joyería a la que estuvo vinculada la mayor parte de su vida ha expresado, al comunicar su fallecimiento: “Nuestros corazones están con su familia, sus amigos y la familia de artesanos que hicieron realidad sus fantasías. Todos los que formamos parte de Tiffany & Co. la echaremos mucho de menos”.

