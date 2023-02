Carlos Rivera, se sincera

Hace poco se estrenó en Netflix la primera temporada deThat ‘90s Show, serie que funciona como una especie de secuela del tan querido That ‘70s Show (1998-2006).

Además de lanzar al estrellato a los actores Mila Kunis, Laura Prepon, Ashton Kutcher y Topher Grace, That ‘70s Show conquistó a sus seguidores con un acercamiento honesto a la adolescencia: dulce, tonto y gracioso, con un toque perfecto de depravación. ¿Eran adolescentes depravados? Tal vez lo normal, pero de esto ampliaré más tarde.

Además de las risas, lo que más me gustó de That ‘70s Show fue la manera en que nos relató los setenta, década reconocida por la rebeldía social y un fuerte surgimiento de la contracultura, sin perder el interés por lo pop. Dos claros ejemplos son el episodio cuando se estrena Star Wars (y comienza el enamoramiento de Eric con el Universo galáctico) o la escena en que Kelso, Hyde, Eric y Fez entran a una fiesta de salón, con música de fondo del AC/DC de Bon Scott.

Lo que más me distrajo fue que no vi retratados a los noventa.

Así que la expectativa en pleno 2023 por That ‘90s Show era alta. Al terminar de verla, pues, aunque aciertan en algunos puntos, es claro que no es perfecta y que resulta injusto compararla con su antecesora.

En mi caso, lo que más me distrajo fue que no vi retratados a los noventa, o por lo menos lo que significa esa década. Para mí, los noventa fueron sucios, grises. Se vivió un levantamiento cultural que se diluyó con los años. Hubo muchos momentos de sueños y esperanzas interrumpidos por noticias como la de un escopetazo en la cabeza de Kurt Cobain.

Y aunque por ahí sonaron canciones de Blind Melon y Collective Soul, ninguno de los capítulos de That ‘90s Show me logró sumergir en la última década del siglo XX. Es más, frunzo el ceño cuando pienso que, aunque muchas jóvenes copiaban el look de Alanis Morissette (melena despeinada, poco maquillaje, playera, pantalón y botas/tenis), ninguna patoja noventera cantaba a gritos y bailaba sus canciones encerrada en su cuarto.

Otro tema es que el grupo de adolescentes de That ‘90s Show, formado con un 100 por ciento de inclusión étnica por cierto, nunca me pareció de los noventa. ¿Dónde estaba el hip-hop con camisas color fluorescente o los aspirantes al grunge con sus melenas enredadas? Los chicos de That ‘90s Show siempre parecieron más fanáticos del Green Day de American Idiot, que del Dookie. ¿Me doy a entender?

Y los gags sexuales, ¡qué dolor! ¿A quién se le ocurrió darle las líneas cachondas o en doble sentido… a la abuelita? ¿Acaso ahora las mentes de los adolescentes ya no rozan en la depravación (uso “rozar” por ser amable)? ¿Habrá tanto terror en los guionistas de TV en Estados Unidos a la cancelación que ya no se esfuerzan por hacer reír a los espectadores?

En fin, en esta columna no quiero parecer un viejito noventero gruñón, aunque lo soy, pero me hubiera encantado que That ‘90s Show me hiciera revivir momentos de esa sucia, intensa y pesada (pero cálida) etapa de mi vida.

Aunque no todo está perdido, porque se nota que los nuevos actores se esfuerzan, los abuelitos (Red y Kitty) son encantadores y los cameos del cast anterior emocionan.

Al final, parafraseando las inolvidables palabras de Kelso: “Esa película no puede ser mejor que Planeta de los Simios. Digo, esos simios eran muy buenos actores”.