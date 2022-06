Cardinale, nuevo propietario del Milan

Foto: EFE

El estadounidense Gerry Cardinale, fundador del fondo RedBird Capital y nuevo propietario del Milan, declaró este miércoles que quiere «ganar» con el conjunto ‘rossonero‘ y que su papel es ahora el de «custodiar y gestionar todo lo que se ha construido hasta ahora» desde el club italiano.

Después de que el acuerdo se hizo oficial esta mañana, Cardinale visitó las oficinas del Milan y se reunió con parte de la directiva, entre la que se encuentran los italianos Paolo Maldini y Frederic Massara, claves en este Milan campeón de Italia desde la dirección deportiva.

«Llevo 25 años invirtiendo en el deporte y ver este museo (Milan) me impresionó mucho. Hay una historia llena de éxitos. Mi trabajo será custodiar todo eso, con trabajo en equipo. El equipo de Elliott hizo un trabajo fenomenal, me gustaría continuar con esta cultura de victoria. Odio perder. Quiero ganar», declaró el nuevo propietario a los medios de comunicación al finalizar la visita.

«Cuando empecé en el mundo del deporte, era diferente. Hoy hay muchos intereses en juego, negocios y capital. Hay un compromiso diferente pero siempre con el mismo sentimiento y determinación de ganar», añadió.

El fundador de RedBird en 2014 desveló que estuvo en la celebración del ‘Scudetto‘ del Milan, el primero tras once años de sequía, y confesó que nunca «había visto algo así».

«El fin de semana pasado fui a la plaza para las celebraciones. He experimentado celebraciones por títulos de NBA, NFL, MLB, pero nunca había visto algo así. Me recordó la responsabilidad que tenemos. La afición es muy importante, nuestro trabajo es hacer realidad sus sueños de victoria», aseguró.

«Siento no hablar mucho italiano, ya he empezado con mis clases y lo primero que he aprendido es: ‘Forza Milan'», sentenció Cardinale.