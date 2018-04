Capacitan a caficultores guatemaltecos para cosechar “el mejor café del mundo”

Esta mañana, en el marco de la celebración del Día del Caficultor, se llevó a cabo el encuentro anual para el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre los cultivos de café, el cual reunió a no menos de mil productores de la región III, conformada por los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, El Progreso, Escuintla y Sacatepéquez.

En esta reunión se brindó información sobre los procesos para una mejor producción de cultivo y cosecha del café, adaptación climática, monitoreo y combate de la roya por medio de una aplicación móvil de nombre Nube de Café GTY.

Ricardo Arenas, presidente de Anacafé, dijo que en los países de la región, el café es el número uno en la generación de empleos.

“En Guatemala tenemos las tierras altas y bajas propicias para el café , un clima favorable, variedad de café en sus 8 regiones conocidos internacionalmente como el mejor café del mundo y mano calificada”, puntualizó.

Caficultores en su día buscan superar desafíos y retos del café

Aníbal Alvizures, alcalde de Fraijanes, indicó que “este tipo de capacitaciones son el empuje que necesitan los caficultores para que puedan superar la problemática de la roya y aumentar la exportación de nuestro café”.

El jefe edil agregó, que se impulsan proyectos desde la comuna en beneficio de los caficultores y que han distribuido no menos de 38 mil plantas de café “en pilón”, abono, árboles de sombra y “este año esperamos apoyar con insumos como fertilizantes y plaguicidas que estarán beneficiando a no menos de 6 mil caficultores; invertiremos no menos de Q600 mil”.

De tal cuenta, Arenas expresó que se analizan medidas para la reactivación económica y generación de empleo entre el sector público y privado “porque de 200 mil jóvenes solo se logra emplear a no menos de 25 mil”, y “sabemos que el café es la solución a este tipo de problemas”.