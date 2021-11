Cántaros de Chinautla para una noble causa

De estreno musical está JLO, con su tema On my way, que ya se escucha por todas partes.

Jennifer Lopez presenta su más reciente canción, On my way, de la cual es compositora, y que estrenó en la más reciente premiación en los American Music Awards 2021, que forma parte de la banda sonora de la película Marry me, en la cual ella es la protagonista.

Con esta melodía romántica, JLO se aparta de algunos sonidos rítmicos y urbanos a los que tiene acostumbrados a sus seguidores, enfatizándose más en su voz y sus emociones.

Marry me marca el regreso a la pantalla grande de la Diva del Bronx con esta comedia romántica que protagoniza junto a Maluma, Owen Wilson y Sarah Silverman, que se estrenará en San Valentín de 2022.

El video ya está disponible en su canal https://www.youtube.com/watch?v=M4o27LGnXuM.

Marry me cuenta en su reparto con grandes estrellas: Owen Wilson, John Bradley, Sarah Silverman y Jimmy Fallon, entre otros. Kat Valdez (Jennifer Lopez) es una superestrella de la música que sufrirá un desengaño, justo antes de un show que la impulsa a hacer la locura de casarse con un completo desconocido durante uno de sus conciertos.