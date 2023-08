Cantante Vicente Luis García ofrecerá una presentación en Guatemala

Cortesía: Marvel Comics

Howard the Duck. Arte de Paul Pope.

Conocido por su personalidad peculiar y sus desventuras en el universo de Marvel Comics, Howard the Duck (El pato Howard) es un personaje icónico. Creado por el escritor Steve Gerber y el artista Val Mayerik, hizo su primera aparición en Adventure into Fear #19, en diciembre de 1973, y desde entonces sus aventuras han conquistado los corazones de los lectores y del público por igual.

Howard es un pato antropomórfico proveniente de Duckworld (un planeta similar a la Tierra, pero habitado en su totalidad por patos) que de repente resulta varado en una Tierra como la nuestra, dominada por humanos, lo que le obliga a navegar por sus complejidades mientras mantiene una perspectiva sarcástica y cínica de la vida. Los rasgos distintivos y el humor del personaje lo hacen destacar como un protagonista inusual. Howard no tiene superpoderes, pero es experto en un arte marcial conocido como quack-fu.

Este pato es un personaje atemporal que ha capturado la imaginación de los fans de todo el mundo.

A lo largo de su historia en los cómics, las aventuras de Howard han sido una mezcla de sátira social, parodias de ficción de género y conciencia metaficcional. Estas historias a menudo profundizan en temas existencialistas, reflexionando sobre los absurdos de la vida y las peculiaridades de la condición humana. Gerber, el creador del personaje, una vez comentó con humor que el chiste principal de los cómics de Howard es que no hay chiste, destacando las profundas observaciones incrustadas en el humor.

Howard ha contado con su propio título de cómics, pero también ha participado en eventos narrativos como Heroes Reborn, Civil War y Secret Invasion.

La popularidad de Howard the Duck se ha extendido más allá de las páginas de cómics a otros medios. Una de las adaptaciones más conocidas es la película homónima de 1986, donde fue interpretado por Ed Gale con la voz de Chip Zien. Desafortunadamente, la película no tuvo éxito ni de crítica, ni comercialmente.

En tiempos más recientes, el personaje encontró una nueva vida en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU), donde Howard ha hecho cameos en varias películas, con la voz de Seth Green. También ha figurado en series animadas como Guardians of the Galaxy, Ultimate Spider-Man y What If…? Brevemente contó con su propio videojuego, que fue lanzado para coincidir con el estreno de su película, pero también ha sido incluido en videojuegos como Lego Marvel Super Heroes y Marvel Puzzle Quest.

El impacto de Howard también va más allá de la ficción. La batalla legal de 1978 entre Gerber y Marvel por el control creativo del personaje convirtió al pato en un símbolo de la autonomía creativa y los derechos del creador en la industria del cómic, que durante mucho tiempo fueron prácticamente

inexistentes.