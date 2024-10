Cantan a la libertad, sabiduría y resistencia de dos pueblos 

Mercedes Escobar tocó la guitarra (enseñanzas de su mamá y hermano) y el acordeón durante sus primeros años, pero es durante la adolescencia cuando se da a conocer en diferentes escenarios.

Su educación ha sido autodidacta y ha aprendido con el paso del tiempo hasta llegar a graduarse en una prestigiosa academia musical estadounidense. “Siempre me han inspirado los músicos del blues y cuando escuché a Chavela Vargas identifiqué todas mis conexiones, con esa crudeza de emociones con las que ella interpreta”, reflexionó.

Es una trayectoria en la cual ha definido su propuesta Latinoamericana (una mezcla de guitarra del blues y country con la intensidad lírica del realismo mágico latinoamericano). Hoy produce su nuevo álbum original cuyo lanzamiento está previsto para 2025 y producido por Gaby Moreno.

“Esta propuesta bilingüe (inglés-español) contará con la colaboración de Joe Bonamassa, Luis Conte, aparte de otros de mis artistas favoritos que anunciaremos más adelante”, explicó la cantautora. Este año se graduó de Berklee College of Music, en Estados Unidos, y fue seleccionada para cantar en el concierto de graduación de tributo a Gilberto Santa Rosa, el Caballero de la salsa. Su primera presentación oficial fue como invitada especial de Moreno en Washington, D.C.

“Si están buscando a la mejor representante del sonido tradicional del country y el blues en Guatemala, no busquen más. Mercedes posee una voz desgarradora, pero a la vez sutil y elegante. No me queda ninguna dudade que tiene una carrera brillante por delante”, dijo Moreno.

Filmes y colaboraciones

También participó en la banda sonora de las aclamadas películas Temblores (2019) y Cadejo Blanco (2022); de esta última, también fue supervisora musical.

Aparte de su faceta musical, organizó el primer Antigua Guatemala Pride, y ha sido condecorada como Embajadora de La Violencia contra las Mujeres y Niñas por ONU Mujeres. Junto a Francisco Paez, vocalista de Malacates Trébol Shop, lanzó el tema Solo hay una Tierra para la campaña ambiental de la organización World Wildlife Fund, WWF, (en inglés).

Regresa a Guatemala

Dará su concierto junto a músicos invitados en el Primer Blues Festival, el miércoles 16 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Dick Smith. Las entradas están a la venta en https://cultural.iga.edu