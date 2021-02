“Canelo” Álvarez enfrenta al turco Yildirim, confiado en mantener su reinado

Redacción Deportes, EFE.- El mexicano Saúl Canelo Álvarez saldrá este sábado a confirmarse como el mejor boxeador libra por libra del momento, en un combate contra el turco Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium de Miami.



Con 54 victorias, 36 de ellas por la vía rápida, una derrota y 2 empates, Álvarez pasa a los 30 años por el mejor momento de su carrera, al agregar a su buen boxeo una mejor alimentación, paciencia y más concentración.



Pegador, pero con buena defensa, técnica y una confianza que crece en cada pleito, Álvarez sale favorito en los momios de manera arrolladora; sin embargo, según declaró, ve a Yildirim con respeto, lo cual lo llevó a prepararse de manera responsable en enero y febrero.



“Sé lo que trae Yildirim, es un peleador fuerte con ganas de ganar y vengo con la mentalidad de siempre, hacer mi trabajo y seguir haciendo historia”, dijo hace unas horas el mexicano, que expondrá sus títulos de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo.



Según cálculos de la prensa de México, este sábado el Canelo llegará a los 300 millones de dólares de ganancias, pero su fortuna no le alcanza para comprar las joyas más preciadas del pugilismo, los cinturones de campeón.



Sin valor comercial, las fajas deberá ganarlas en el gimnasio y encima del cuadrilátero, lo cual se propone el púgil que en diciembre anunció su meta de hacerse de los títulos que le faltan, el de la Organización Mundial, en poder del estadounidense Caleb Plant, y el de la Federación Internacional que posee el inglés Billy Joe Saunders.



Álvarez pretende subir al ring 4 veces en 2021 y los monarcas Plant y Saunders pintan como 2 posibles contrarios, aunque el campeón ha insistido en ir paso a paso.



“Espero que todo salga bien y luego iremos pelea tras pelea, espero se puedan concretar esas cuatro”, señaló.



Con 29 años, el turco exhibe un récord de 21 victorias, 12 por la vía rápida, con un par de derrotas. Es un púgil con pegada, fuerte y al llegar con los pronósticos en contra no tiene nada que perder y sí la posibilidad de dar una vuelta a su carrera porque si gana, se convertirá en monarca y accederá a las grandes bolsas.



“Yildirim es difícil, un peleador fuerte que viene bien entrenado. No la tenemos fácil, pero trabajamos fuerte y estamos listos para este sábado”, reconoció el entrenador del mexicano, Eddy Reynoso, quien recordó que las tragedias en el boxeo las han protagonizado muchos no favoritos y lo tienen en cuenta.



El pleito se celebrará frente a 15 mil aficionados, lo cual garantizará un gran ambiente, a pesar de que hace unas horas se cayó la pelea previa que era esperada con gran interés, entre el mexicano Julio César Rey Martínez, campeón mosca del CMB, y el puertorriqueño Mc Williams Arroyo.



Martínez se lesionó la mano derecha y no podrá defender el título en lo que se esperaba fuera una pelea con todo para robarse el espectáculo en una velada en la que el chino Zhilei Zhang expondrá su invicto ante el estadounidense Jerry Forrest, en peso completo, y el mexicano Diego Pacheco defenderá el suyo frente a su compatriota Rodolfo Gómez, en supermedio.