Canasta Básica Alimentaria se cotizó en Q2 mil 987.39 en febrero

Las noticias sobre las vacunas contra el Covid-19 ha motivado la recuperación de la economía global y ha puesto sobre la mesa la demanda de los combustibles, lo que incide en el alza en los precios de estos productos a nivel internacional, como se ha visto desde noviembre de 2020.

A decir del viceministro de Minería e Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Mario Pérez, Guatemala importa el 100 por ciento de los derivados del petróleo, por tanto el comportamiento de los precios internacionales incide directamente en el valor pecuniario local.

Pero ¿cómo se calculan los precios finales del producto que se despacha en las gasolineras del país? Pérez expuso que para establecer los montos de referencia, el MEM toma en cuenta el costo de adquisición en Estados Unidos, donde se importan; el flete marítimo, los cargos portuarios, así como los impuestos a la Distribución y al Valor Agregado, costo del distribuidor y otros.

Con la llegada de la pandemia, en 2020, los precios se fueron a la baja. Incluso el 23 de abril de ese año el barril de petróleo alcanzó datos negativos, US $37, debido al confinamiento que se vivió.

En la actualidad, el barril de petróleo oscila en los US $60, en el mercado mundial; pero se proyecta que baje y se mantenga entre US $55 y US $56. Respecto del gas licuado de petróleo, su precio es más estacional en el país, aunque está influenciado por la demanda en el hemisferio norte, por el invierno en esta parte del planeta, añadió Pérez.