Campeonato de Aceleración da el banderazo de salida

Esta noche se enfrentan Guatemala y Puerto Rico.

Las selecciones de futbol de Guatemala y Puerto Rico chocarán esta noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores en un encuentro internacional de carácter amistoso, en el cual ambas escuadras esperan afinar detalles de cara al arranque de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.

El conjunto boricua llegó al país la noche del miércoles, después de que el fin de semana visitó a República Dominicana, de donde se llevó un triunfo por la mínima diferencia, que le resulta como un empujón de ánimo para enfrentarse a la bicolor guatemalteca.

El técnico del armado chapín, Amarini Villatoro, analizó al rival y valoró sus fortalezas, antes de este encuentro, en el cual buscará darles minutos a jugadores que han tenido poca o nula experiencia con la azul y blanco.

Rodrigo Saravia (i) será el capitán de la bicolor esta noche.

“Vamos a tratar de tomar en cuenta para este partido a los que no hayan tenido muchos minutos. Estamos muy cerca de la eliminatoria para el Mundial y después de esto ya no habrá tiempo para probarlos; entonces, trataremos de darles participación a futbolistas que considero puedan aportar en los encuentros oficiales”, explicó Villatoro.

“Hay que recordar que esta no es una Fecha FIFA; entonces, enfrentar a otro rival como Jamaica o Trinidad y Tobago, cuyos jugadores están casi todos en Europa, no valdría la pena. El caso de Puerto Rico, sus futbolistas juegan en Estados Unidos y allá están fuera de actividad y cuenta con todo el plantel que podría tener y es diferente al que enfrentamos en la Liga de Naciones”, refirió el estratega.

“Nos vimos afectados en todo sentido con los cambios, no solo por los partidos con Puerto Rico, sino también con la Liga Nacional que no ha terminado, pues no logramos hacer el campamento que planificamos desde el año pasado. La pandemia no es culpa de nadie, es algo a lo que estamos expuestos. La idea era repartir al grupo en los dos encuentros para tratar de verlos a todos, pero ahora ya no se va a poder”, lamentó el nacional.

Programación Hoy

Guatemala-Puerto Rico

Hora: 18:00

Estadio: Doroteo Guamuch Flores

A puerta cerrada

“Es raro que a un jugador lo tire al ruedo: trato primero de hacer que entienda la metodología de juego que tengo y a veces no alcanza un microciclo para eso, y por eso con algunos jugadores me tomo cierto tiempo, porque trato de protegerlos, y el recambio generacional se va dando conforme a las situaciones que se presentan”, añadió.

“Generalmente, el parado táctico o sistema no hace a un equipo más ofensivo si juega con 2 o 3 puntas. Lo he dicho siempre, depende de la zona donde se presione, porque podría usar a Lom, Martínez y Betancourth desde el principio, pero si yo a ellos les digo que no pasen de medio campo para marcar a los laterales contrarios, sería un engaño con una alineación que parezca ofensiva y no termine siéndolo. Nosotros respetamos al rival porque nos gusta que nos respeten”, consideró el técnico de la bicolor.

“El partido se presta para jugarlo bien y presionarlos en ciertos sectores del campo, para tener la posesión de la pelota y generar ocasiones, luego con cuantos jugadores vaya en cada línea es relativo y lo que vamos a hacer es buscar un buen resultado”, agregó.