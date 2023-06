Camilo presentó edición deluxe de su álbum De Adentro Pa Afuera

Avatar

La saga de Avatar, creada por James Cameron, sigue la historia de un exmarine que es enviado a un planeta alienígena para interactuar con la cultura nativa y recoger información con la que permite que el bando humano pueda acceder al depósito de un valioso metal.

La primera entrega fue un éxito rotundo en taquilla, se convirtió en la película más taquillera de la historia, con una recaudación mundial de más de 2.9 mil millones de dólares. Pero Cameron anunció en su momento que habría cuatro secuelas.

Aunque los fanes tuvieron que esperar más de una década, prácticamente 13 años, para disfrutar de la segunda parte, Avatar: The Way of Water Ahora, uno de los productores, Jon Landau, ha explicado a Screen Rant que la saga va a continuar no solo a través de las películas, sino de novelas gráficas y videojuegos que incluirán otros elementos de la trama. Algo que hace que crezca la expectación ante el próximo juego Avatar: Frontiers of Pandora.