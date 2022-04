Camila Cabello lanza Familia

Foto: Twitter Camila Cabello

El nuevo álbum de la cantante cubano-estadounidese ya está disponible y contiene 12 temas. En esta producción comparte el video musical del nuevo sencillo Psychofreak con Willow Smith. También lanzó, hace aproximadamente un mes, Bam Bam, con Ed Sheeran, del que ya ha acumulado más de 100 millones de transmisiones totales y 33.4 millones de visitas en YouTube.

La artista ha estado muy activa en programas y sus redes sociales como su participación en The Late Late Show con James Corden. Además, estuvo junto a Sheeran para cantar en vivo en el Concierto para Ucrania de ITV y encabezó el show Familia: Welcome to the Family en su canal de TikTok.

Junto con el lanzamiento del álbum, Bam Bam y Psychofreak serán canciones reproducibles personalizadas en Beatstar, el nuevo juego de música móvil. Esta asociación exclusiva anuncia la llegada de Familia con una comunidad del juego obsesionada con la música de 24 millones de personas.