Cameron Días 50 años

Foto: EFE

Producida por Andrew Watt, Hold me closer, una colaboración de Elton John y Britney Spears, fue lanzada el pasado viernes y es una versión contemporánea del tema icónico de Elton: Tiny dancer, que fue parte del álbum de estudio Madman Across The Water, lanzado en 1971.

• Katheryn Ibarra