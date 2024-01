Cambio de tercio (II)

Ignacio Uría

Revista Nuestro Tiempo

Dudas que me acompañan desde el siglo pasado, cuando todo era más sencillo; el pan, pan; el vino, vino, y los hombres y las mujeres sabían lo que es un hombre y una mujer. Algo tan prodigioso que su amor puede ser eterno y colaborar con el propio Dios trayendo hijos (suyos y nuestros) al mundo. Hoy, las modas y los sentimientos abren caminos directos al abismo, como el mulo de Lezama Lima, una trinchera donde —se ufanan— no tendremos nada y seremos felices. Yo me malicio porque nadie nos librará denada.

Hay mucha agenda que pagar. Si bien, como dijo Perogrullo, todo tiempo pasado fue anterior, no todo lo vivido fue mejor. Nos lo parece porque tenemos mala memoria y buen corazón. Hay pasados bien pasados, como los revolucionarios de 1789, oh là là!, forja de mártires en serie. Por ejemplo, los irreductibles de La Vendée, católicos con un ideal —qué maravilla— perseguidos por defender su fe y a su rey. Resultado: 130 mil víctimas del terror ilustrado.

Con esos muertos no hubo liberté ni egalité, y la fraternité se quedó para otro día. O aquellos otros del infausto Mayo del 68, donde lo realista era pedir un imposible que nunca llegó, precisamente, porque era imposible. Hoy sufrimos los latigazos de su nieta woke, morada y mortífera, pero no prevalecerá porque se opone a la naturaleza, que desconoce la piedad. En fin, fuera la tristeza, que es la peste del alma y además aburre.

Todos tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando asumimos que solo nos queda una.

Vivimos los mejores tiempos que podrían habernos tocado, por eso estamos en ellos. Otra cosa es que la tentación — permanente— nos susurre con palabras pequeñas una mística “ojalatera” (ojalá esto, ojalá lo otro) que no lleva a ninguna parte. Eso decía un cura santo de Barbastro, perito en almas, y no le llevaré la contraria. Todos tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando asumimos que solo nos queda una.

No importa que el prodigio suceda a los treinta o a los sesenta. Lo esencial es ponerse en marcha y re-vivir. Quitar importancia a lo que carece de ella. Ignorar los defectos del otro, no tomarse en serio a uno mismo. Distinguir las voces de los ecos. Pedir perdón y perdonar(se).

Librarnos de la carga y madurar de rodillas, como aconsejaba Manzoni (“El hombre crece cuando se arrodilla”). No hay que esperar a sufrir un ictus para cambiar de tercio. Nos queda una vida y aún podemos vivirla con plenitud.