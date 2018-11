Cambiando la historia (II)

Al tener claridad de que la violencia y la inseguridad no se atacan solamente con la fuerza pública, las autoridades de la ciudad de Medellín pensaron que era tiempo de recobrar la confianza de la población hacia la institucionalidad y al gobierno local.

Paralelo a continuar desarticulando a los grupos del crimen organizado que se alimentan del narcomenudeo y de la extorsión, el alcalde de la ciudad empezó a darle prioridad a acciones de índole social como salud, educación, empleo, espacios de recreación y generación de canales de confianza entre gobierno local y comunidad.

En ese sentido retomo lo que les comentaba la semana pasada sobre la Comuna 13, la cual es un tipo de asentamiento, donde los habitantes tienen que subir y bajar cientos de gradas equivalentes a 10 niveles todos los días.

Sin embargo, lo que un día fue problema, se convirtió en un punto de esperanza.

Es así que, en 2011, el alcalde de Medellín inauguró la primera fase de una escalera mecánica o gradas eléctricas de 384 metros de longitud, techada en su totalidad y con un recorrido que no dura más de 10 minutos si se quiere llegar hasta la cima.

La instalación de las escaleras, aparte de ser algo muy novedoso, trajo consigo orgullo a la población que habita la Comuna 13, levantó su estima de ser señalada como un territorio violento, los jóvenes pintaron murales que mejoraron el aspecto de la comunidad y en general, se convirtió en un lugar más limpio y seguro.

Por ser de carácter público, las escaleras eléctricas de la Comuna en mención prestan su servicio bajo ningún costo, beneficiando a más de 12 mil personas que transitan diariamente por el lugar.

Los vecinos, por su lado, se han organizado para que la Comunidad se apropie, cuide y valore el proyecto, de esa forma se garantiza el buen funcionamiento y uso de las escaleras.

Hay otras cosas por mencionar, como los parque-biblioteca, lo importante es que tengamos conciencia de que, cuando las acciones se derivan de una política pública, los resultados no son inmediatos, de echo el caso de la Comuna 13 en Medellín sigue siendo complicado y no ha logrado quitarse del todo la etiqueta de zona insegura, no obstante, se está convirtiendo en un sitio ejemplo para otras ciudades y después de volverse un lugar impensable para visitar, hoy recibe turistas de todas partes del mundo.