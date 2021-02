Bustamante gana y Cubides es líder

El Super Bowl LV atraerá las miradas de millones.

La edición 55 del Super Bowl, partido que otorga el título de campeón del futbol americano (NFL), será muy diferente a las anteriores, pues el Estadio Raymond James, en Tampa, Florida, solo albergará a una porción de aficionados de su capacidad, debido a la pandemia del Covid-19.

Para el duelo entre los Buccaneers, de Tampa, y los Chiefs, de Kansas City, solo se permitirá el ingreso de 22 mil aficionados, de los cuales 7 mil 500 serán trabajadores de la salud invitados y que ya fueron vacunados contra el virus, según dio a conocer el comisionado Roger Goodell.

El siempre esperado espectáculo del medio tiempo estará a cargo de The Weekend. El intérprete de temas como Save your tears o Blinding lights dejó entrever que no estará solo sobre el escenario, y se especuló que la española Rosalía lo acompañará, aunque no hubo ningún anuncio oficial.

27 títulos acumula cada conferencia en busca del desempate.

Sobre el emparrillado, las cosas pintan candentes con el duelo entre los mariscales Tom Brady (Bucs) y Patrick Mahomes (Chiefs), pues es comparado como un enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el futbol, o Roger Federer y Rafael Nadal en el tenis, aunque en este caso específico la gran diferencia serán las edades de ambos (43 y 25).

Aunque los Chiefs son favoritos para ganar el duelo, fue Brady quien recibió la apuesta más alta, pues se registró que una persona puso en juego 2.3 millones de dólares a favor de los Buccaneers.

Brady aspira a ganar su séptimo título de la NFL, mientras que Mahomes espera repetir después de conseguir el primero el año pasado.

Programación

Super Bowl LV

Chiefs – Buccaneers

Hora: 17:30

Día: domingo 7

Estadio: Raymond James