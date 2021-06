Buscan mejorar producción de papas

Gerardo Hernández, director del Hospital General San Juan de Dios (HGSD), afirmó ayer, durante una conferencia de prensa, que redoblaron los esfuerzos para resolver el desabastecimiento de medicinas y el pago de salarios a 153 empleados del nosocomio, los cuales en parte se

deben a “factores externos”.

“Estoy convencido de que voy a resolver lo que esté de mi parte”, aseguró Hernández, y agregó que, en el caso del abastecimiento de medicamentos, “en dos semanas estará resuelto”.

39

expedientes se enviaron para formular pagos pendientes.

Las acciones incluyen el cambio de la jefa del área de Farmacia, la eliminación de un paso en las solicitudes de pedidos y de un requisito no fundamental. En el caso del estipendio a 153 empleados, el director indicó que su “administración está totalmente comprometida con resolver este problema”. Comentó que en este caso hay factores externos que han impedido cumplir con dicho compromiso. Entre estos, comentó que existen 64 personas que no han obtenido la certificación del RGAE que da Finanzas, otras 14 que no han ido a cancelar dicha certificación y 3 que no han completado papelería. “Es una responsabilidad compartida” y ya se tramitaron 39 expedientes para pagos, dijo.