Buscan fortalecer espacios para mujeres indígenas

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, celebrado cada 5 de septiembre, se llevó a cabo el Segundo Encuentro Nacional por la Resiliencia de las Niñas y Mujeres Nativas, organizado por Food For The Hungry, que buscó originar un encuentro para abordar desafíos desde un espacio de reflexión y diálogo.

Mariana Álvarez, de Food For The Hungry, refirió la importancia de cambiar paradigmas. “Queremos dejar de ver a este grupo poblacional como los rostros de la pobreza y subdesarrollo. Hoy celebramos su resiliencia y su capacidad de ser motor de esperanza y desarrollo, no solo de sus familias, sino de todo el país”, destacó.

En tanto que la vicepresidenta del país, Karin Herrera, resaltó la necesidad de pasar del diálogo a la acción. “Este espacio nos invita a compartir logros y reflexiones, pero debemos hacerlo con seriedad para atender las demandas de las mujeres y niñas indígenas”, afirmó.

La funcionaria destacó que es necesario crear un entorno donde puedan soñar y alcanzar sus metas. También, hizo un llamado a fortalecer los lazos de colaboración entre los distintos sectores sociales e hizo hincapié en la labor de la Mesa de Pueblos Indígenas.