Bruno Mars y Lady Gaga lanzan colaboración

Die with a smile es el nuevo sencillo que han lanzado en conjunto Lady Gaga y Bruno Mars. “Bruno y yo nos respetamos mucho y estábamos hablando de colaborar. Estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de medianoche cuando llegué allí y quedé impresionada cuando escuché lo que había comenzado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de escribir y grabar la canción. El talento de Bruno está más allá de toda explicación. Su musicalidad y visión están al siguiente nivel. No hay nadie como él”, indicó Gaga.

Por su parte, Mars expresó: “Trabajar con Gaga ha sido un honor. Ella es un ícono y hace que esta canción sea mágica. Estoy muy emocionado de que todos lo escuchen”.

Para escuchar esta balada romática puede ingresar en el siguiente enlace: