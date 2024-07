Bronco hizo vibrar el Cementos Progreso

El grupo Bronco se presentó la noche del sábado en el estadio Cementos Progreso ante cientos de personas que corearon sus más grande éxitos.

Están promocionando su Tour 45 de carrera musical y dieron presentaciones en San Marcos, Huehuetenango y terminan hoy en Salamá. Y los grupos encargados de abrir fueron La Gran Jugada, The Wercos Band y Los Guardianes del Amor.

La velada se inició con el tema Que no quede huella, seguida por el Sheriff de Chocolate, El golpe traidor, Adoro, Échame a mi la culpa y Aunque no me quieras, y muchas más que hicieron vibrar al público.

Un momento especial fue cuando The Wercos Band, a los que llaman “sus ahijados”, subieron al escenario para interpretar Con zapatos de tacón.

Guadalupe Esparza agradeció al público por su cariño y mencionó que siempre son muy bien recibidos en Guatemala.