Britney Spears, en la dulce espera

Foto: Efe

La princesa del pop reveló a sus millones de seguidores de su cuenta verificada de Instagram que espera a su tercer hijo con su pareja Sam Asghari. “Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé ‘vaya… ¿qué le ha pasado a mi barriga?’ y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y… bueno… estoy embarazada”, escribió en un post publicado ayer por la tarde.

En noviembre de 2021, un juez disolvió la tutela que mantuvo durante mucho tiempo el papá de la cantante, que, indicó, le impedía quitarse un DIU anticonceptivo. Ella manifestaba su deseo por tener más hijos.

Ahora, la intérprete de Oops!…I Did It Again expresó su deseo de vivir su maternidad en intimidad, porque no quiere ser fotografiada, por ello “no saldrá tanto para evitar ser perseguida por los paparazzis”, dado que, según sus palabras, «las venden para obtener dinero”.

Spears es madre de dos hijos adolescentes, Sean y Jayden, producto de su relación con su exmarido Kevin Federline, con quien mantiene una buena relación.