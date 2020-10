Brasil se entrena completa para partidos de eliminatorias con Bolivia y Perú

Amsterdam, EFE.- La selección de México jugará este miércoles un amistoso contra la Países Bajos, que eliminó a la tricolor en el Mundial de Brasil 2014 gracias a un polémico penal, con la baja de última hora de Hirving Lozano.



El pasado 29 de junio de 2014, el árbitro Pedro Proença señaló los once metros por una entrada del mexicano Rafael Márquez sobre el neerlandés Arjen Robben. Klaas-Jan Huntelaar transformó la pena máxima, puso el 2-1 en el marcador y mandó a casa a los mexicanos en los octavos de final del Mundial. Desde entonces, el grito “No era penal” se hizo global y se escucha cada vez que la afición mexicana recuerda lo ocurrido.



Ambas selecciones vuelven a cruzarse 6 años después con unas plantillas muy diferentes. De los 28 jugadores que saltaron al césped del estadio Castelao, entre titulares y suplentes, solo 7 han sido convocados para Ámsterdam: Héctor Moreno, Andrés Guardado y Héctor Herrera por parte de México; y Jasper Cillessen, Daley Blind, Georginio Wijnaldum y Memphis Depay por Países Bajos.



Para la Tricolor, el amistoso servirá como preparación para sus objetivos marcados en 2021: ganar la eliminatoria mundialista de la Concacaf y retener el título de la Copa Oro. También para ver si pueden mejorarse las buenas estadísticas del seleccionador Gerardo Tata Martino, que desde que tomó las riendas ha cosechado 17 victorias y sufrido solo una derrota.



El Chucky Lozano es baja de última hora, pues no ha podido viajar a Ámsterdam debido a los casos de coronavirus registrados en su club, el Napoli, así que ha sido reemplazado por el centrocampista del Cruz Azul, Orbelín Pineda.



Otras ausencias son las del guardameta Guillermo Ochoa, por lesión, y las de Javier Chicharito Hernández, Javier Aquino, y los defensas Carlos Salcedo y Hugo Ayala.



Martino llamó como máximo a dos jugadores por club mexicano, pero en aquellos casos que se excedió como con Monterrey y América, les ha dejado incorporarse más tarde a la convocatoria.



Es el caso del portero Hugo González y el volante Carlos Rodríguez, ambos del Monterrey, y el delantero Henry Martin, del América.



Está previsto que González se encargue de defender la portería mexicana. En la zaga, Héctor Moreno y César Araujo podrían ejercer como centrales, con Luis Rodríguez en la banda derecha y Gerardo Arteaga por la izquierda.



Si Tata Martino vuelve a dibujar un 4-2-3-1 en la pizarra, Andrés Guardado y Héctor Herrera o Edson Álvarez podrían formar el pivote, con Rodolfo Pizarro unos metros por delante, Diego Laínez y Jesús Manuel Corona en las bandas, y Raúl Jiménez en punta.



Al otro lado, Frank de Boer se estrena como seleccionador de la Oranje después de la marcha de Ronald Koeman al Barcelona. Sufre tres bajas por lesión -Matthijs de Ligt, Steven Bergwijn y Mohamed Ihattaren-, ya ha avisado que frente a México no tirará la casa por la ventana y probablemente hará debutar a alguna joven promesa.



Los motivos principales son dos. En primer lugar, la sobrecarga acumulada por sus estrellas a pesar de que es comienzo de la temporada.



“Debemos tener en cuenta que muchos futbolistas jugaron el domingo y han tenido muchos partidos en las últimas semanas, así que tenemos que hacer algunas modificaciones”, dijo De Boer en rueda de prensa.



Así mismo, Países Bajos disputará próximamente dos encuentros oficiales de Liga de las Naciones, el 11 de octubre contra Bosnia-Herzegovina y 3 días después frente a Italia, por lo que México será una primera piedra de toque con la que probar cosas nuevas.



La Naranja mecánica despliega habitualmente un 4-2-3-1 con Cillessen en la portería, Virgil van Dijk y Joel Veltman como centrales, Hans Hateboer en el lateral derecho y Nathan Aké por la izquierda.



Si De Boer hace rotaciones, tal y como está previsto, podría poner a Blind y Aké de centrales, a Veltman por la derecha y hacer debutar al lateral izquierdo del AZ Alkmaar, Owen Wijndal.



En el doble pivote la opción habitual la forman el barcelonista Frenkie de Jong y Marten de Roon, pero el seleccionador puede darle minutos al veterano Kevin Strootman o al futbolista del AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, que ha sido convocado por primera vez como internacional.



Unos metros más adelante suelen estar Donny van de Beek, Georginio Wijnaldum y Quincy Promes. Estos dos últimos jugaron los 90 minutos el pasado domingo con sus respectivos clubes, por lo que se multiplican las opciones de que comiencen desde el banquillo y Steven Berghuis y Ryan Babel ocupen su lugar.



Para la posición de delantero centro, las opciones más habituales son Memphis Depay y Luuk de Jong, pero el carácter excepcional del encuentro le daría al delantero del PSV Eindhoven Donyell Malen la posibilidad de mostrar su valía.



La previsión del tiempo indica una temperatura de unos 14 grados y posibilidad de lluvia, pero el Johan Cruyff Arena cuenta con un techo retráctil.



No habrá público en las gradas, pues el Gobierno ha prohibido el acceso a los espectadores como medida para frenar los contagios de coronavirus.