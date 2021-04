Brad Pitt será uno de los presentadores de los Oscar

El cantautor colombiano Maluma se convirtió hoy en el primer artista latino, y el segundo en el mundo, en anunciar que diseñó una línea de ropa de edición limitada en colaboración con la casa de alta costura parisina Balmain.

Con Maluma X Balmain, el artista, de 27 años, sigue así a la estrella estadounidense Beyoncé, quien en 2018 lanzó su colección con la exclusiva casa parisina e inspirada en los diseños de sus presentaciones en el icónico festival de Coachella.

En el caso de Maluma, su colección está inspirada en el Miami de la década de los 1990 y fusiona la estética del colombiano con la del director creativo de Balmain, el diseñador francés Olivier Rousteing, informaron este lunes el músico y la casa de modas.



La colección, de 10 piezas, ya está disponible en la página web de Balmain y también podrá ser adquirida a partir del jueves en las tiendas de la casa de moda y en sus espacios en los almacenes de lujo Saks Fifth Avenue hasta finales de junio próximo.



Los precios de la colección oscilan entre los US $495 (Q3 mil 820.6) que cuesta una camiseta hasta los US $2 mil 550 (Q19 mil 681.9), que es el valor de una chaqueta deportiva del estilo bomber.



El anuncio consolida la relación que se viene forjando entre las marcas de lujo y deportivas y los artistas del género urbano en español, que comenzó con el patrocinio de conciertos y siguió con patrocinio de ropa y zapatos.

Tanto J Balvin como Bad Bunny han sacado sus propios modelos de calzado deportivo en los últimos meses. El primero sacó sus tenis “herencia”, dentro del modelo Air Jordan de Nike, y el artista puertorriqueño primero colaboró con Crocs y hace dos semanas lanzó un modelo con Adidas.



Además de esta iniciativa con Balmain, Maluma también anunció una gira internacional, que comenzará en Sacramento en septiembre, y el jueves se presentará en los Latin American Music Awards, para los que tiene cuatro nominaciones.