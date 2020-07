Brad Pitt rodará “Bullet Train” con el director de “Deadpool 2”

Bad Bunny, el máximo exponente del trap latino, aparecerá mañana en la nueva edición de la revista Playboy, divulgó la publicación en sus redes sociales hoy.



Tres sensuales fotos del intérprete urbano puertorriqueño son las que se proyectan en las cuentas de la famosa revista para adultos.



En la primera foto aparece parte del rostro del artista, quien luce unas gafas con la marca del famoso conejo de Playboy y un pendiente en el lado izquierdo de su nariz.



La segunda imagen muestra a Bad Bunny con sus uñas decoradas acostadas sobre su labio inferior, y en su labio posterior pequeñas orejitas de conejos color negro y un arete en forma de anillo en el área baja de su nariz.



“Happy bunny, sad bunny. Good bunny… Guess who’s coming to Playboy!” (Conejo contento, conejo triste. Conejo bueno… adivinen quién estará en Playboy), detalla en texto esta segunda foto.



En la tercera y última imagen, aparece el ojo derecho de Bad Bunny y sobre el párpado varias orejitas de conejos de colores rosa, azul y anaranjado. “Who’s that bunny? Find out 7/7” (¿Quién es este conejo? Averigua el 7/7, detalla la última foto adjunta.



Bad Bunny no aparecía en las redes sociales desde el 12 de junio, cuando la revista estadounidense Time publicó una entrevista con él en la que resaltaba su rechazo al racismo e incluía una declaración lírica referente al tema titulada Perdonen.



La reaparición del llamado Conejo malo se dio después de su última publicación en sus redes sociales el 19 de mayo, cuando anunció: “Bye, me fui”.



En mayo fue también cuando Bad Bunny lanzó su segundo disco de 2020, Las Que No Iban a Salir, el cual sobrepasó a su álbum anterior, YHLQMDLG, en el primer puesto de las producciones más vendidas en las listas de Billboard.



En Las Que No Iban a Salir aparecen las colaboraciones de los también puertorriqueños Nicky Jam, Yandel, el dúo de Zion y Lennox, Jhay Cortez y Don Omar.

*EFE